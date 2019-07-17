2019/07/17 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن فلاح القيسي مدير عام تربية الكرخ الاولى، أن التربية ستغلق ٢٠ مدرسة أهلية من اصل ٨٠ أخرى، لافتا إلى أن زيادة المدارس يؤثر على السوق العراقي.وقال القيسي لبرنامج المناورة على قناة السومرية، تابعه المركز الخبري الوطني “NNC” أن ” معايير التعليم الاهلي قبل ٢٠٠٣ كانت عالية وذات جودة”، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية الكرخ تعتزم اغلاق 20 مدرسة اهلية..وتقترح تغيير مصطلح “التعليم الاهلي” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية الكرخ تعتزم اغلاق 20 مدرسة اهلية.. وتقترح تغيير مصطلح “التعليم الاهلي”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية الكرخ تعتزم اغلاق 20 مدرسة اهلية.. وتقترح تغيير مصطلح “التعليم الاهلي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).