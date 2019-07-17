الجواهري يؤكد: نفط كركوك يهرب وانتاج الجنوب يقل كلما زاد في كردستان

2019/07/17 | 10:30

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بغداد/ سومر نيوز

أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، وجود صهاريج تهرب 30 ألف برميل يومياً من حقول شرق كركوك، مبيناً أن ...

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