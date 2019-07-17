2019/07/17 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت نجمة تلفزيون الواقع “كايلي جينر” صورةً شبه عارية لها عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” يوم الأحد الماضي، وذلك للترويج لمنتجاتها الجديدة من مجموعة العناية بالبشرة Kylie Skin.وظهرت كايلي في الصورة وهي عارية، بإستثناء قطعة مصنوعة من الشبك، وعلّقت كايلي بجانب الصورة “جسد صيفي”.ومنذ أن شاركت كايلي الصورة، والانتقادات تتبعها عبر التعليقات، حيث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كايلي جينر تتعرض لانتقادات بسبب صورتها عارية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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