مصرف الرافدين يصدر توضيحا بشأن منح سلفة 10 ملايين لموظفي القطاع الخاص والمختلط

2019/07/17 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، ان منح سلفة 10 ملايين دينار لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات الأهلية يكون في حال راتب الموظف الشهري مع المخصصات يزيد عن 500 الف دينار .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه ” في حال راتب الموظف يتراوح من 500 الف دينار فما دون فيمنح مبلغ […]

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