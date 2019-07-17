العراق يبحث مع جورجيا تعليق رفض اقامات العراقيين

2019/07/17 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث العراق وجورجيا عدة ملفات ابرزها مشكلة تعليق ورفق اقامات المواطنين العراقيين في جورجيا.وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الوكيل الاقدم لوزارة العدل نزار الخير الله التقى مع وزيرة العدل في جورجيا السيدة تيا تسولوكياني في مبنى وزارة العدل الجورجية”.

واضافت أن “اللقاء حضره من الجانب الجورجي وكيل وزارة العدل ومدير وكالة تنمية الخدمات العامة”، مبينة أنه “تم بحث عدة ملفات تخص الجانبين ابرزها مشكله تعليق ورفض اقامات المواطنين العراقيين في جورجيا”.

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