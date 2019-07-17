الكربولي: لا يعنينا بقاء الحكومة أو تغييرها .. “النتيجة راسبة”

2019/07/17 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، أن بقاء الحكومة أو تغييرها أمر لا يعنيهم.وقال الكربولي عبر صفحته على الفيس بوك “لا نعارض الحراك الجاري بهذا الشأن”، مبينا أن “عمل الحكومة الأشهر الماضية لم يفضِ إلى نجاح يلمسه الشعب”.

وختم الكربولي منشوره بهاشتاك “النتيجة_راسبة”.

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