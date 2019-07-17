الاتصالات تعد بنقلة نوعية وتراقب إلكترونياً خدمة الإنترنت

2019/07/17 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بــاشــرت وزارة الاتصـالات إطلاق نظام إلكتروني لمتابعة جــودة خدمة الانترنت لمـراقـبـة تطبيق الـشـركـات المــزودة للخدمة لتعليمات التخفيض وتحسين الخدمة. وقــــال الــوكــيــل الأقــــدم لــلــشــؤون الـفـنـيـة أمـيـر البياتي فـي تصريح صحفي له , إن “وزارتـه باشرت إطلاق نظام متابعة جــودة خـدمـات الانـتـرنـت المجهزة لـلـمـواطـنـين مـن خــلال الـشـركـات المـسـوقـة للخدمة، عادا هذا النظام الاحدث الكترونيا لمـتـابـعـة جـــودة الــخــدمــة …

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