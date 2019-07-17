وزارة التخطيط : قرارات مهمة لمجلس الوزراء لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن ٢٠٢٠

2019/07/17 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط ، اليوم الاربعاء ، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 .الذي تقدمت به الوزارة .وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط ، عبدالزهرة الهنداوي ، ان التعديل الاول لقانون التعداد ، جاء بهدف توفير الظروف المناسبة لتنفيذ مشروع التعداد العام […]

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