خبير قانوني يكشف عقوبة إنشاء صفحة وهمية.. قد تصل للسجن 15 عاماً

2019/07/17 | 10:42

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بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير القانوني امير الدعمي، الأربعاء، 17 تموز، 2019، عن عقوبة انشاء صفحة وهمية على الفيسبوك....





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