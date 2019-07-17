إيران: برنامجنا الصاروخي الدفاعي غير قابل للتفاوض إطلاقًا

2019/07/17 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الممثلية الايرانية في نيويورك “إننا نفند استنباط وكالة أنباء “اسوشييتدس برس” من تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة “ان بي سي”.وأضافت، أن وزير الخارجية كان قد قال “إن أرادت أميركا التحدث حول الصواريخ فعليها ابتداء وقف بيع السلاح والتي تشتمل الصواريخ أيضاً لحكومات المنطقة” إلا أن …

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