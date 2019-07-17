العبادي يُزيح عبدالمهدي.. هكذا سيعود إلى رئاسة الحكومة

2019/07/17 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفاد تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، بأن ثلاث شخصيات سياسية في #بغداد والنجف تحدَّثت عن تقديم #حيدر_العبادي نفسه على أنه البديل الجاهز، مع ارتفاع مؤشر […]

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