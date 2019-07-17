وزير الداخلية ياسين الياسري يوجه مدير عام شؤون الأفراد في الوزارة بالاشراف على التحقيق في وفاة الموقوف ماهر الرماحي في مكتب مكافحة الإجرام في النجف الاشرف

2019/07/17 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الثلاثاء، مدير عام شؤون الأفراد في الوزارة بالاشراف على التحقيق في قضية وفاة الموقوف ماهر الرماحي في مكتب الغري لمكافحة الإجرام التابع لمديرية مكافحة إجرام النجف.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان له : إنه “بناءً على ما تم تداوله من أنباء وتداعيات تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي …

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