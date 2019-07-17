بالارقام.. اربيل تشهد انخفاضا بمعدل العنف الأسري

2019/07/17 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية شرطة مناهضة العنف الاسري في محافظة اربيل انخفاض مستوى العنف الاسري خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.

وتم تصنيف الاحصاءات التي اجريت وفقا لعدد الخروقات ومنها الانتحار حرقا والقتل والاعتداء الجنسي والشكاوى بحسب ما أعلنت المديرية.

وشهد النصف الاول من العام الماضي 24 حالة انتحار حرقا بينما كانت في الفترة ذاتها من العام الحالي فقط 20 حالة.

وانخفضت حالات القتل من 8 حالات الى 6 حالات في العام الحالي وكذا الأمر بالنسبة لحالات الانتحار فقد كانت 12 حالة انخفضت الى 10 حالات.

وانخفضت حالات الاعتداء الجنسي فكانت في العام الماضي 23 حالة مسجلة انخفضت في العام الحالي الى 14 حالة مسجلة فقط بانخفاض مقداره 9 حالات.

وبلغ عدد الشكاوى المسجلة في النصف الاول من العام الحالي 1846 شكوى، فيما كانت في العام الماضي 1621 حالة اي بزيادة قدرها 225 حالة.

وكان عدد النساء اللواتي تم تهديدهن في الفترة ذاتها من العام الحالي 168 امرأة، تم حل مشكلة 137 منهن، فيما بقيت مشكلة 31 امرأة من دون حل لحد الان.

وتم إيواء النساء المهددات في دور ايواء النساء المهددات والمحافظة عليهن، وفقاً لقانون مناهضة العنف الاسري رقم 8 لسنة 2011.

وقال المتحدث باسم شرطة مناهضة الاسري ان لجنة خاصة في المديرية تعمل على اصلاح ذات البين في الاسر، وفي المدة المنصرمة، ومن مجموع 272 حالة، تمكنت اللجنة من حل 66 حالة.





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