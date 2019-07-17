ايقاف تسويق الحنطة في ثلاث محافظات لهذا السبب

2019/07/17 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" اللجنة المركزية في الشركة ناقشت طلبات ادارات فروع الانبار وصلاح الدين والذي يبين انتهاء التسويق ونفاد كافة كميات الحنطة المحلية في محافظاتهم".واضاف، ان" ايقاف التسويق في الانبار اعتبارا من يوم غد الخميس اخر يوم لاستلام الكميات المسوقة في جميع مواقع الفرع".واوضح، ان" قرار الايقاف شمل كذلك مركز تسويق (سامراء) في محافظة صلاح الدين ليوم ١٨-٧-٢٠١٩ مع استمرار استلام الكميات وفق الخطة الزراعية للشرقاط في مواقع ( بيجي والشرقاط) ليوم ٢٣-٧-٢٠١٩ فيما حدد قرار ايقاف التسويق في صومعة الطوز ليوم ٢١-٧-٢٠١٩".واكد على ان" اللجنة قررت ايقاف التسويق في مواقع فرع الشركة في كركوك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٣-٧-٢٠١٩".واشار الى ان" الموسم التسويقي هذا العام تمتع بعدد من المميزات يأتي في مقدمتها الوفرة في الانتاج ، فضلا عن نوعية الحنطة المسوقة والتي اثبتت جودتها بعد توزيعها الى المطاحن وانتاجها".انتهى..م.م

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