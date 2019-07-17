العراق وجورجيا يبحثان مشكلة تعليق ورفض إقامات العراقيين

2019/07/17 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحثت وزارة اخارجية مع وزارة العدل في جورجيا مشكلة تعليق ورفض اقامات المواطنين العراقيين في جورجيا.

وذكر بيان للخارجية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "نزار الخير الله الوزارة الأقدم بحث مع وزيرة العدل في جورجيا {تيا تسولوكياني} في مبنى وزارة العدل الجورجية، وحضر اللقاء من الجانب الجورجي وكيل وزارة العدل ومدير وكالة تنمية الخدمات العامة {Justice House}".وأضاف انه "تم بحث عدة ملفات تخص الجانبين أبرزها مشكلة تعليق ورفض إقامات المواطنين العراقيين في جورجيا".انتهى

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