محافظ بغداد: العاصمة تعاني من الطمر العشوائي ولن نسمح بتحولها الى مكبّ للنفايات

2019/07/17 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا محافظ بغداد فلاح الجزائري الحكومة الاتحادية ووزارتي الصحة والتعليم والبيئة الى تضافر الجهود لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لازمة التلوث البيئي التي تعاني منها اطراف العاصمة.

وقال محافظ بغداد، خلال ندوة اقيمت في ناحية جسر ديالى لمناقشة موضوع الطمر الصحي وطرق المعالجة، "نرفض وبشكل قاطع نقل المخلفات والنفايات المشعة والسامة التي تسبب الامراض السرطانية ولا نسمح بان تكون بغداد مكباً للنفايات".ودعا الجزائري الحكومة الاتحادية الى ان "تكون هناك اجراءات عاجلة لمشكلة النفايات ومعالجتها بطرق صحيحة للحد من ظاهرة الطمر العشوائي التي تهدد بانتقال الامراض السرطانية لأهالي العاصمة"مشدداً على "ضرورة فتح تحقيق عاجل بموضوع نقل النفايات الى العاصمة وعدم المجاملة على حساب حياة المواطن".واكد محافظ بغداد ان "الدولة قادرة على انشاء مكبات نظامية وفق المعايير الدولية والصحية وطمر المخلفات المشعة والنووية"، لافتا الى "انتشار امراض سرطانية بسبب عدم الاهتمام والاهمال في نقل هذه المخلفات ومواقع {السكراب} الى أماكن أخرى مناسبة".انتهى

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