“بالوثائق”.. انشاء صفحة وهمية على مواقع التواصل “جريمة” عقوبتها السجن 15 سنة

2019/07/17 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصلت “يس عراق” ،اليوم الاربعاء، على وثائق صادرة من القضاء العراقي، وهي تشير الى ان إنشاء صفحة وهمية في مواقع التواصل الإجتماعي يعد جريمة تزوير تصل عقوبتها الى السجن لمدة ١٥ سنة إستناداً لأحكام المادة ( ٢٩٨ ) بدلالة المادة ( ٢٩٢ ) من قانون العقوبات العراقي المعدل رقم( ١١١ ) لسنة […]

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