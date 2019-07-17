2019/07/17 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التجارة توقف تسويق الحنطة في ثلاث محافظات وتعلن السبب

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المركزية في الشركة

العامة لتجارة الحبوب قررت إيقاف التسويق في الانبار وصلاح الدين

وكركوك.وذكرت وزارة التجارة في بيان، أن "الموسم التسويقي في محافظات

الانبار و صلاح الدين و كركوك شارف على الانتهاء بعد انحسار الكميات

المسوقة".وأضاف، أن "اللجنة المركزية في الشركة ناقشت طلبات ادارات فروع

الانبار وصلاح الدين والذي يبين انتهاء التسويق ونفاذ كافة كميات

الحنطة المحلية في محافظاتهم".واشار الى "ايقاف التسويق في الانبار اعتبارا من يوم غد الخميس اخر

يوم لاستلام الكميات المسوقة في جميع مواقع الفرع".واوضح الوزارة ، أن "قرار الايقاف شمل كذلك مركز تسويق (سامراء) في

محافظة صلاح الدين ليوم ١٨-٧-٢٠١٩ مع استمرار استلام الكميات وفق

الخطة الزراعية للشرقاط في مواقع ( بيجي والشرقاط) ليوم ٢٣-٧-٢٠١٩

فيما حدد قرار ايقاف التسويق في صومعة الطوز ليوم ٢١-٧-٢٠١٩".وبينت، أن "اللجنة قررت ايقاف التسويق في مواقع فرع الشركة في كركوك

اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٣-٧-٢٠١٩".ولفتت الوزارة، إلى أن "الموسم التسويقي هذا العام تمتع بعدد من

المميزات يأتي في مقدمتها الوفرة في الانتاج ، فضلا عن نوعية الحنطة

المسوقة والتي اثبتت جودتها بعد توزيعها الى المطاحن وانتاجها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة توقف تسويق الحنطة في ثلاث محافظات وتعلن السبب) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة توقف تسويق الحنطة في ثلاث محافظات وتعلن السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).