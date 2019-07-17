الدفاع التركية: تحييد 7 إرهابيين في غارة شمالي العراق

2019/07/17 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 7 إرهابيين في غارة ضد منظمة "بي كا كا" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب"....

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