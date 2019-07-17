2019/07/17 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام كاطع الدلفي

خرج نجمنا الموهوب مهند علي في احدى البرامج الرياضية التلفزيونية وهو الخروج الاول له بعد كأس اسيا وما تلاه من تقديم له من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا لم يذهب ميمي إلى اوربا؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا لم يذهب ميمي إلى اوربا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).