2019/07/17 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية أن شارعا متعرجا في شمال غرب ويلز هو أكثر شوارع العالم انحدارا.

ويصل انحدار فورش بن شيش في مدينة هارلك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شارع في ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا في العالم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شارع في ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).