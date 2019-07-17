2019/07/17 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لـ”التجمع القرآني في ميسان” عن تكليف “سجاد منصور الساعدي” رئيساً للتجمع خلفاً لـ”السيد مؤمن الهاشمي” بعد تنازل الأخير لأسباب صحية.وقال الهاشمي إن قراره بالتنازل عن رئاسة التجمع جاء بسبب ظروف صحية وذلك بعد توصيات الأطباء له في الابتعاد عن العمل الإداري وإلزامه براحة تامة لتجاوز الأزمات الصحية التي يمر بها، مضيفاً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختيار رئيس جديد للتجمع القرآني في ميسان النعيم نيوز.

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