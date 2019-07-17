وزير الداخلية يخرس “مكافحة إجرام النجف” ويأمر بمجلس تحقيق حول وفاة أحد الموقوفين لديها

2019/07/17 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أخرس وزير الداخلية ياسين الياسري “مديرية مكافحة إجرام النجف” حين أصدر أمس أمراً بتشكيل مجلس تحقيق من أجل تقصي الحقائق كاملة بشأن وفاة أحد الموقوفين المودعين لديها.

وكانت المديرية قد توعدت بملاحقة كل من يشير إلى ممارسة التعذيب بحق المعتقل ماهر الرماحي أو يدعو إلى التحقيق في ذلك، ولوّحت بأقصى العقوبات لمن يشير إلى مسؤوليتها عن موته وهو ما كشفه محامي الضحية.

من جهته أوفد الوزير الياسري مدير عام شؤون الأفراد في الداخلية للأشراف الشخصي على التحقيق في القضية وعرض النتائج بشكل فوري ومفصل أمام أنظاره.

“ساحات التحرير”

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