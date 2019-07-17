رفع عدد من السيطرات الداخلية في كربلاء المقدسة

2019/07/17 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير الشؤون الداخلية في محافظة كربلاء المقدسة العميد خضير الصافي، الأربعاء، عن رفع عدد من السيطرات الداخلية بعد انتفاء الحاجة اليها واستتباب الامن في عموم مناطق المحافظة.وقال الصافي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بحضور القيادات الامنية ومحافظ كربلاء ورئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة تم رفع السيطرة 57 والسيطرة 156 والسيطرة 24 ابو […]

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