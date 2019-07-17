2019/07/17 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكدت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، أن جدول تعديل الرواتب التقاعدية الذي انتشر على صفحات في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، “لا صحة له”.وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه: “انتشر في الآونة الأخيرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي جدول تعديل للرواتب التقاعدية”.وأضاف البيان: “نود التنويه للمتقاعدين الكرام أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاعد تنفي وجود جدول متداول تعديل الرواتب وكالة خطوة برس.

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