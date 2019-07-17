في بغداد.. اندلاع حريق داخل “كوفي شوب”

2019/07/17 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر امني، الأربعاء، باندلاع حريق داخل “كوفي شوب” شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “حريقاً اندلع داخل كوفي شوب يقع في الطابق الثاني ضمن عمارة في حي النصر”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده”.

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