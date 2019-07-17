جماهير الطلبة لوزير التعليم: الحليم تكفيه الاشارة

2019/07/17 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت جماهير نادي الطلبة الرياضي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، باقالة الهيئة الادارية للنادي.وقال مراسل / المعلومة/ إن العشرات من جماهير نادي الطلبة، نظموا تظاهرة بالقرب من مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بالاطاحة برئاسة النادي.واوضح أن الجماهير رفعت لافتة كتبوا عليها: وزير التعليم العالي..الحليم تكفيه الاشارة، في […]

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