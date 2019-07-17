2019/07/17 | 10:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
طالبت جماهير نادي الطلبة الرياضي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، باقالة الهيئة الادارية للنادي.
وقال مراسل / المعلومة/ إن العشرات من جماهير نادي الطلبة، نظموا تظاهرة بالقرب من مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بالاطاحة برئاسة النادي.
واوضح أن الجماهير رفعت لافتة كتبوا عليها: وزير التعليم العالي..
الحليم تكفيه الاشارة، في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماهير الطلبة لوزير التعليم: الحليم تكفيه الاشارة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
طالبت جماهير نادي الطلبة الرياضي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، باقالة الهيئة الادارية للنادي.
وقال مراسل / المعلومة/ إن العشرات من جماهير نادي الطلبة، نظموا تظاهرة بالقرب من مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بالاطاحة برئاسة النادي.
واوضح أن الجماهير رفعت لافتة كتبوا عليها: وزير التعليم العالي..
الحليم تكفيه الاشارة، في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماهير الطلبة لوزير التعليم: الحليم تكفيه الاشارة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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