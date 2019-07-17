النزاهة تعلن تكلفة المشاريع المتلكئة في النجف

2019/07/17 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن التوصيات التي أقرها الفريق التحقيقي المركزي المؤلف لمتابعة المشاريع المتلكئة في النجف، مبينةً أن كلفة “أهم” المشاريع الاستثمارية المتلكئة بالمحافظة تبلغ مليار وربع المليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “مجموع المشاريع المتلكئة في المحافظة البالغة 240 مشروعاً، منها 104 مشاريع ممولة مركزياً، من ضمنها 45 مشروعاً توجد فيها مخالفات مالية وإدارية”، مبينةً أن “أبرز المشاريع المتلكئة الممولة مركزيا مشروع (تأهيل وتبليط وكربستون وأرصفة) شوارع في حي النصر بأكثر من (22,600,000,000) مليار دينار، وإنشاء وتجهيز وحدة ماء جنوب الكوفة بقرابة (6,500,000,000) مليار دينار”.

وأضافت، أن “عدد المشاريع الاستثمارية المتلكئة المحالة من قبل هيئة استثمار النجف المرصودة بلغ 136 مشروعا، أبرزها مجمع (باب علي) السكني بمبلغ (248,200,000) مليون دولار، وإنشاء مجمع سكني للأكاديميين بقرابة (245,000,000) مليون دولار، ومجمعا جنة النجف والحقوقيين السكنيان بقرابة (168,000,000) و ( 129,000,000) مليون دولار على التوالي، فضلا عن مشروعي معمل إنتاج الإسمنت وإنشاء مدينة صناعيـة بأكثر من ( 240,000,000 ) و ( 170,000,000) مليون دولار، والعديد من المشاريع المهمة الأخرى”.

وأشارت الدائرة، إلى “أبرز المشاريع الاستثمارية المتلكئة التي فتحت فيها قضايا جزائية وإخبارية، كمشروع قطار (المونوريل) وبناء مصنع أدوية وإنشاء مجمع سكني يضم (2200) وحدة سكنية وفنادق سياحية ومجمعات ترفيهية وبنايات تجارية”.

وتابعت، أن “الفريق التحقيقي الذي يرأسه المدير العام لدائرة التحقيقات، تولى إدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحريات في الملفات والقضايا الجزائية والإخبارات، فضلا عن مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المتلكئة المشوبة بشبهات فساد”.

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