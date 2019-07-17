محافظ بغداد يدعو لحل مشكلة النفايات ومعالجتها بطرق صحيحة للحد من ظاهرة الطمر العشوائي

2019/07/17 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … دعا محافظ بغداد فلاح الجزائري الحكومة الاتحادية ووزارتي الصحة والتعليم والبيئة الى تضافر الجهود لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لازمة التلوث البيئي التي تعاني منها اطراف العاصمة.وقال محافظ بغداد، خلال ندوة اقيمت في ناحية جسر ديالى لمناقشة موضوع الطمر الصحي وطرق المعالجة، “نرفض وبشكل قاطع نقل المخلفات والنفايات المشعة والسامة […]

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