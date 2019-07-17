2019/07/17 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الأربعاء، بتفكيك عبوة ناسفة موضوعة قرب “ساحة عنتر” في منطقة الأعظمية، دون وقوع إصابات بشرية.وقال المصدر , إن قوة من مكافحة المتفجرات عالجت عبوة ناسفة محلية الصنع بإسلوب التفكيك كانت موضوعة بالقرب من ساحة عنتر ضمن منطقة الأعظمية.وأضاف المصدر ،أن تفكيك العبوة “لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك عبوة ناسفة قرب “ساحة عنتر” في بغداد النعيم نيوز.

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