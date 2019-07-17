عبد المهدي : قرار دمج دمج قوات الحشد الشعبي في الجيش

2019/07/17 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن هناك رغبة كبيرة من فصائل الحشد الشعبي في احترام هيبة وسلطة الدولة بتفعيل الأمر الديواني الذي يقضي بدمجهم في الجيش.

وأوضح عبد المهدي في تصريحات له خلال المؤتمر الأسبوعي أن قرار الدمج جاء بالأساس لحماية مقاتلي الحشد الشعبي وحماية القوات الم...

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