2019/07/17 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن التعديل الوزاري للحكومة بات أمراً واجباً، مشيرا إلى أن وجود مؤشرات مؤجلة من هيأتي المساءلة والعدالة والنزاهة بحق أربعة وزراء.وقال السوداني في تغريدة على “تويتر” واطلعت عليها /المعلومة/، إنه “بعد مرور 10 أشهر من عمر الحكومة ووضوح اداء الوزارات، ناهيك عن وجود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: التعديل الوزاري بات أمراً واجباً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: التعديل الوزاري بات أمراً واجباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).