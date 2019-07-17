اليوم.. النفط توقع اتفاقاً مع هانيويل الأمريكية لمعالجة الغاز

2019/07/17 | 11:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال المتحدث باسم وزارة النفط، إن الوازرة ستوقع اليوم اتفاقاً مع شركة هانيويل الأمريكية؛ لمعالجة الغاز الطبيعي من حقل أرطاوي النفطي الواقع في جنوب البلاد.

وأضاف عاصم جهاد، في بيان صدر أمس الثلاثاء واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن مذكرة التفاهم ستُطور لاحقاً إلى عقد لمعالجة الغاز من 5 حقول نفطية.

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