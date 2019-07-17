وكالة الطاقة الدولية: أميركا أكبر مصدر والصين أكبر مستورد للغاز المسال في 2024

2019/07/17 | 11:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تصبح الولايات المتحدة أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم والصين أكبر مستورد له في غضون 5 سنوات حيث توقع رئيس قسم أسواق الغاز والفحم والكهرباء في الوكالة " بيتر فريزر" أن تقفز صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب في 2024 لتأخذ مكان كل من أستراليا وقطر المتصدرتين للسوق حاليا.

كما توقع أن ترتفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال لتتجاوز 100 مليار متر مكعب في 2024 لتتفوق بذلك على اليابان التي تتصدر قائمة المستوردين العالميين حاليا.

هذا وتوقعت الوكالة أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 4%سنويا حتى 2024، يذكر بأن الطلب العالمي على الغاز المسال بلغ مستوى قياسيا عند 432 مليار متر مكعب في 2018.

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