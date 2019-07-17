محافظ بغداد:لن نسمح بتحويل العاصمة الى مكبّ للنفايات بسبب الطمر العشوائي

2019/07/17 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري ، ان الحكومة المحلية لن تسمح بتحويل العاصمة الى مكبّ للنفايات بسبب الطمر العشوائي .وقال الجزائري في كلمة له خلال ندوة اقيمت في ناحية الجسر، بحسب بيان للمحافظة وتلقته وكالة صدى ، انه “ينبغي على الحكومة الاتحادية ووزارتي الصحة والتعليم والبيئة الى تضافر الجهود لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لازمة

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