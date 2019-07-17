الصحف العراقية تهتم بزيارة مسرور بارزاني لبغداد

2019/07/17 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء بزيارة رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني الى بغداد.

وزار وفد كوردي رفيع يوم امس الثلاثاء العاصمة العراقية بغداد برئاسة مسرور بارزاني الذي التقى الرئاسات العراقية الثلاث في زيارة قال عنها بأن هدفها "اظهار حسن النوايا".

وقالت صحيفة الزوراء ان رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحثوا كلا على حدة، مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ابرز القضايا العالقة بين المركز والاقليم وسبل حلها.

واشارت صحيفة المشرق من جانبها الى ان مسرور بارزاني قال قبل زيارته لبغداد إنه يقوم بزيارته هذه إلى العاصمة العراقية لإظهار حسن النوايا والرغبة الصادقة في الحوار لحل جميع الخلافات مع بغداد استنادًا إلى الدستور العراقي.

وقال بارزاني للصحفيين في ختام زيارته ان "اللقاءات كانت ايجابية وقد اوصلنا وجهات نظرنا للمسؤولين العراقيين وكان هناك تفهم كبير".

وأكد بارزاني ان "الحوارات الفنية" ستبدأ قريبا لحل القضايا المطروحة.

وجاء في بيان لمكتب عبد المهدي ان "بارزاني حرص على ان تكون بغداد اول محطة له بعد استلامه مهام منصبه رئيسا للحكومة".

وقال الحلبوسي للصحفيين ان "زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان كانت مهمة جدا".

واشار الى انه تم بحث القضايا المعلقة بين الجانبين كملف النفط والموازنة لافتا الى ان كافة القضايا ينبغي أن تحل استنادا للدستور العراقي.

ويقول مسرور بارزاني إنه يريد بناء "علاقة راسخة ومستقرة" مع بغداد مشيراً الى أن ذلك سيكون من اولويات برنامج حكومته.

سوار احمد

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