محافظ بغداد: العاصمة تعاني من الطمر العشوائي ولن نسمح بتحولها الى مكب للنفايات

2019/07/17 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الجزائري، خلال ندوة اقيمت في ناحية الجسر لمناقشة موضوع الطمر الصحي وطرق المعالجة، انه" نرفض وبشكل قاطع نقل المخلفات والنفايات المشعة والسامة التي تسبب الامراض السرطانية ولا نسمح بان تكون بغداد مكباً للنفايات".وطالب الجزائري الحكومة الاتحادية ان" تكون هناك اجراءات عاجلة لمشكلة النفايات ومعالجتها بطرق صحيحة للحد من ظاهرة الطمر العشوائي التي تهدد بانتقال الامراض السرطانية لأهالي العاصمة".وشدد على ضرورة فتح تحقيق عاجل بموضوع نقل النفايات الى العاصمة وعدم المجاملة على حساب حياة المواطن".واكد محافظ بغداد ان" الدولة قادرة على انشاء مكبات نظامية وفق المعايير الدولية والصحية وطمر المخلفات المشعة والنووية".ولفت الى ان" انتشار امراض سرطانية بسبب عدم الاهتمام والاهمال في نقل هذه المخلفات ومواقع (السكراب) الى اماكن اخرى مناسبة".انتهى..م.م

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