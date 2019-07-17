مجلس صلاح الدين: لدينا تعاون كبير مع الحشد لانهاء ملف النازحين

2019/07/17 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/صلاح الدين..اعلن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم، الأربعاء، عن قرب انهاء ملف النازحين في عموم مناطق المحافظة، مشيرا إلى وجود تعاون كبير مع الحشد الشعبي بهذا الخصوص.وذكر بيان لمكتب الكريم تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الكريم وعد شيوخ عشائر المحافظة خلال اجتماعه بهم، بانهاء ملف النازحين بعد ان يتم العمل على […]

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