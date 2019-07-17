انخفاض بسعر سلة نفط اوبك باكثر من نصف دولار للبرميل الواحد

2019/07/17 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار نفط سلة اوبك انخفاضا في تعاملاتها اليومية باكثر من نصف دولار لتصل الى 66.13 دولارا للبرميل الواحد .وذكرت نشرة الامانة العامة لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط اوبك الصادرة اليوم، ان ” سعر نفط اوبك بلغ 66.13 دولارا للبرميل الواحد ليوم امس الاثنين مقارنة بـ 66.79 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي “.وتضم سلة […]

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