البحارة تفشل احلام مهاجر عراقي للوصول سباحةً الى بريطانيا

2019/07/17 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع مهاجر عراقي ” 47 عاما” ، خمسة كيلومترات من الساحل الفرنسي ، سباحة ، في محاولة للوصول إلى بريطانيا، لكن قوارب البحارة افشلت محاولته.وقال تقرير بثته إذاعة “بلو فرنسا” الناطقة بالفرنسية، إن “مهاجراً عراقيا يبلغ من العمر 47 عاما قام بمحاولة عقيمة للسباحة عبر القناة الانجليزية بشمال فرنسا باتجاه بريطانيا”، مضيفاً ان ” […]

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