يوفنتوس يقيد حركة دي ليخت لموسمين

2019/07/17 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دي ليخت

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، بعض التفاصيل الجديدة في العقد المرتقب للمدافع الهولندي، ماتياس دي ليخت، مع يوفنتوس.

فقد ذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021.

ويريد مسؤولو اليوفي تأمين بقاء نجم الطواحين لمدة موسمين، على الأقل، قبل التفاوض معه على عقد جديد لإزالة الشرط الجزائي.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن دي ليخت أصر على وضع شرط جزائي، في عقده مع ناديه الجديد، وهو ما أفسد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، قد زعمت أن لاعب أياكس أمستردام يهدف من وراء الشرط الجزائي، إلى الانتقال لصفوف برشلونة مستقبلًا، عقب تطوره دفاعيًَا من خلال اللعب في الدوري الإيطالي.

ومن المنتظر أن يوقع دي ليخت لليوفي، اليوم، بعد اجتياز الكشف الطبي.

المصدر : كووورة

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