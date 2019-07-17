متنبى جوي : سحب متوسطة وواطئة في سماء محافظتي البصرة وميسان

2019/07/17 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … ظهرت سحب متوسطة وواطئة في سماء محافظتي البصرة وميسان في شهر تموز الجاف.وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك ان “هذه السحب كما اشرنا ليلة البارحة ناتجة من تيار استوائي شرقي رطب مندمج مع تيار هوائي متوسطي في طبقاات الجو العليا مصاحب لهواء بارد قادم […]

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