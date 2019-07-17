2019/07/17 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتظر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عقوبات قاسية، وذلك بعد تصريحاته النارية تجاه اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول”، بعد حصول الأرجنتين على المركز الثالث في كوبا أمريكا الأخيرة بالبرازيل.وكان ميسي قد انتقد ما تعرض له منتخب بلاده تحكيميًا -على حد وصفه-، وقال نصًا: “ينبغي ألا نكون ضمن هذا الفساد”.وقال ميتري جوستافو أوبريو وهو محامي أرجنتيني، ويعمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستقبل ميسي الدولي في خطر وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستقبل ميسي الدولي في خطر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستقبل ميسي الدولي في خطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).