عبد اللطيف: الحكمة سيـأتي بشخصية غير مرحب بها لمنصب محافظ البصرة

2019/07/17 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف النائب السابق عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف، الاربعاء، التظاهرات التي دعا اليها تيار الحكمة في البصرة بالسياسية، مبينا ان التيار رشح شخصية ضعيفة وغير مرحب بها جماهيرا لخلافة محافظة البصرة اسعد العيداني.وقال عبد اللطيف في تصريح لـ/المعلومة/ أن “تظاهرات تيار الحكمة في البصرة سيكون اختبارا حقيقا لشعبية التيار في البصرة”، مبينا […]

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