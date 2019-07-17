الولايات المتحدة بصدد ترحيل 1400 مسيحي عراقي

2019/07/17 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، الاربعاء، بأن ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بصدد ترحيل 1400 مسيحي عراقي الى بلادهم معظمهم من الكلدان الكاثوليك .وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” اولئك كانوا يعتبرون ترامب منقذا لهم لكنهم يشعرون في الوقت الحالي بالخيانة بعد ما كان ترامب قد تعهد في وقت […]

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