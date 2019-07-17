القبض على مطلوبين وضبط أربعة شاحنات مخالفة

2019/07/17 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط أربعة شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في السيطرات الامنية. وقال العطية في بيان ، إن “مفارز من أقسام شرطة بعقوبة ومندلي وفوج طوارئ ديالى الخامس ، تمكنت من إلقاء القبض على سبعة مطلوبين للقضاء وتم اتخاذ الإجراءات …

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