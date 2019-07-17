مقتل واصابة 3 اشخاص بمشاجرة بمدينة البصرة

2019/07/17 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الاربعاء ان ثلاثة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح اثر مشاجرة مسلحة وسط مدينة البصرة اقصى جنوب العراق.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بان نزاعا حدث قبل ما يقارب 6 اشهر تجدد اليوم في منطقة الحيانية وسط مدينة البصرة باستخدام الاسلحة النارية مما اسفر عن مقتل شخصين واصابة ثالث بجروح خطيرة جدا.

واضاف المصدر ان الخلاف تجدد اثر عدم تسديد احد طرفي النزاع نصف المبلغ المترتب عليه جراء المشاجرة القديمة.

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