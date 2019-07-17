2019/07/17 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس نادي الشرطة: سنتعاقد مع مدرب أفضل من نيبوشيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/17 | 11:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي الشرطة: سنتعاقد مع مدرب أفضل من نيبوشيا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس نادي الشرطة: سنتعاقد مع مدرب أفضل من نيبوشيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).