كربلاء.. رفع سيطرات داخلية وخارجية

2019/07/17 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي صباح اليوم من خلال اشرافه المباشر برفع عدد من السيطرات الامنية الداخلية والخارجية في المحافظة.

وذكر بيان لمكتبه ان السيطرات "هي سيطرة ٥٧ وسيطرة القنطرة البيضاء في قضاء الحسينية وسيطرة مدخل مركز المحافظة من جهة قضاء الحسينية وسيطرة ٢٩٠ مدخل مركز المحافظة من جهة مدخل كربلاء بغداد".وأكد المحافظ ان "مع الاستتباب الامني الكبير وجهنا وحسب قرار المجلس برفع هذه السيطرات والتي وجدنا لا حاجة لها في الوقت الحاضر" مشيرا الى ان "عمليات رفع السيطرات مستمرة وبفترات مختلفة موجها بمكافأة ضباط ومنتسبي هذه السيطرات لجهودهم الكبيرة في المساهمة بحفظ الامن طيلة فترة عملهم في تلك السيطرات".انتهى

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