صيانة جسور مشاة ومجسرات في بغداد

2019/07/17 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكملت أمانة بغداد، اعمال صيانة وتأهيل عدد من جسور عبور المشاة بجانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.

وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "ملاكات دائرة المشاريع اكملت اعمال صيانة وتأهيل جسور عبور مشاة حي البساتين والسيدية والملحانية والجسر المقابل لوزارة الداخلية كما ستعمل على صيانة الجسر الواقع على طريق بغداد - بابل مقابل كلية السلام وجسور مستشفى جراحة الجملة العصبية وحي الصحة على طريق عتبة بن غزوان للمرور السريع".وبين ان "ملاكات الدائرة اعدت خطة لصيانة مفاصل التمدد الارضية لعدد من المجسرات التي تتعرض لأضرار جراء الاحمال الزائدة بإستعمال آلية جديدة تتضمن سرعة انجاز اعمال الصيانة بمواد متطورة منها مجسرات {كراج الامانة وشارع الربيعي ووزارة الداخلية} بجانب الرصافة اما بجانب الكرخ فستعمل على صيانة مجسر الوليد".انتهى

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